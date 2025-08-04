https://ar.abna24.com/xjB8W4 أغسطس 2025 - 16:20 رمز الخبر 1714653 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / كل غزة جائعة 4 أغسطس 2025 - 16:20 رمز الخبر: 1714653 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كل غزة جائعة. سمات غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ حل الدولتين مجرد دواء لتخدير المنطقة العربية / تحليل عطوان للحرب المستقبلية بين إيران والكيان الصهيوني كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟
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