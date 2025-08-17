https://ar.abna24.com/xjCqk17 أغسطس 2025 - 16:25 رمز الخبر 1717661 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / اذلال لبنان بدعم سعودي أمريكي 17 أغسطس 2025 - 16:25 رمز الخبر: 1717661 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اذلال لبنان بدعم سعودي أمريكي. سمات لبنان اخبار ذات صله كاريكاتير / سلام والجولاني رمزا الاستسلام أمام الاحتلال كاريكاتير / التعاون العربي مع الصهاينة ضد غزة كاريكاتير / سوريا الى أين؟ كاريكاتير / كل غزة جائعة كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / من باع سوريا؟
تعليقك