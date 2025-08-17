  1. الرئيسية
كاريكاتير / اذلال لبنان بدعم سعودي أمريكي

17 أغسطس 2025 - 16:25
رمز الخبر: 1717661
كاريكاتير / اذلال لبنان بدعم سعودي أمريكي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اذلال لبنان بدعم سعودي أمريكي.

