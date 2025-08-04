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كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا

4 أغسطس 2025 - 10:30
رمز الخبر: 1714538
كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أفيحي أدراعي مرة أخرى في سوريا.

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