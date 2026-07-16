مكتب السيّد السيستاني يعلن غرة شهر صفر

رمز الخبر: 1841118

أعلن مكتبُ السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أنّ يوم الخميس الموافق 16/ 7/ 2026م هو الأوّل من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، ونسألكم الدعاء.