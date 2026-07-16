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مكتب السيّد السيستاني يعلن غرة شهر صفر

16 يوليو 2026 - 19:13
رمز الخبر: 1841118
مكتب السيّد السيستاني يعلن غرة شهر صفر

أعلن مكتبُ السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أنّ يوم الخميس الموافق 16/ 7/ 2026م هو الأوّل من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، ونسألكم الدعاء.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن مكتبُ سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أنّ يوم الخميس الموافق 16/ 7/ 2026م هو الأوّل من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، ونسألكم الدعاء.
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