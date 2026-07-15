الحرس الثوري يقصف منشآت عسكرية أميركية في الكويت ويخاطب الشعب الكويتي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأربعاء، تنفيذ مقاتلي القوات البرية والقوة الجوفضائية هجوماً، ضمن الموجة الـ 6 من عملية "نصر 2"، بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفوا خلالها مجمع الدفاع الجوي "باتريوت" ومستودع الإمداد التابع للقاعدة العسكرية الأميركية في الكويت.

كذلك، استهدف المقاتلون منصات إطلاق صواريخ "HIMARS"، حيث تم تدميرها، ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادار الدفاع الصاروخي والجوي، وذلك رداً على الاعتداءات الأميركية التي طالت البلاد.

للشعب الكويتي: طهران لا تكنّ لكم أي عداء

وتوجّه حرس الثورة إلى الشعب الكويتي، مؤكداً أن طهران لا تكنّ له أي عداء، وإنما تحبّه بما فيه من شرف ونجابة.

ولفت الحرس إلى أن العملية ما هي إلا رد على جرائم الولايات المتحدة، إذ قبل أكثر من 4 أشهر بدأ العدو الأميركي حرباً بعد اغتيال القائد الأممي السيد علي خامنئي.

وعليه، أشار الحرس إلى أن "مصدر العديد من الاعتداءات في هذه الحرب هو قواعد القوات الأميركية المحتلة الموجودة على أرض الكويت المقدسة".

وتوقّع الحرس ألا يفوّت الشعب الكويتي أي فرصة لـ "تدمير المؤسسات الأميركية المعتدية ولتحرير الأراضي الإسلامية من قواعد المحتلين".

وفي إشارة إلى الجرائم الأميركية، قال الحرس إن الجيش الأميركي قام بقتل وتقطيع أوصال 168 طفلاً وتلميذاً في مدرسة ميناب، ولا تزال هذه الحرب مستمرة حتى اليوم.

وعليه، قال الحرس إن "أرض الكويت الطاهرة لا ينبغي أن تكون تحت احتلال مجرمين قتلوا خلال عامين 70 ألف فلسطيني بينهم 20 ألف طفل"، مردفاً: "ما ننتظره منكم أيها الشعب المسلم والكريم هو إخراج المحتلين من أرضكم".

كذلك، "استهدف المعتدون الأميركيون خلال الليلة الماضية عدة قواعد في جنوب إيران"، بحسب الحرس، كما اعتدوا على مخزن لشراء القمح من المزارعين في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان.

العدوان الأميركي على إيران

وللإشارة، فإن عدواناً أميركياً استهدف فجر اليوم مدينة دهلران في محافظة إيلام غربي إيران، معتدياً على معمل لإنتاج المياه المعدنية.

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