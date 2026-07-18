إطلاق فعاليات ملتقى المبلغات الثاني استعدادًا لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلقت شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة، فعاليات ملتقى المبلغات السنوي الثاني، بمشاركة 500 مبلغة من مختلف المحافظات، استعدادًا لزيارة الأربعين.

وقالت مسؤولة الشعبة، السيدة بشرى الكناني، إنَّ الملتقى يأتي ضمن خطة الشعبة لإعداد المبلغات علميًّا ومهنيًّا قبل الزيارة الأربعينية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل التبليغي والخدمي، ويعزز قدرة المبلغات على أداء رسالتهن وفق منهج علمي رصين.

وأضافت، أن برنامج الملتقى يتضمن مجموعة من المحاضرات التوعوية والثقافية والدينية، إلى جانب محاضرات شرعية وفقهية تتناول أبرز الموضوعات التي تحتاجها المبلغات في أثناء أداء مهامهن، بما يضمن إيصال الأحكام والمفاهيم الشرعية بصورة دقيقة وواضحة.

وبيَّنت الكناني، أنَّ محاور الملتقى ركزت على ترسيخ أخلاقيات العمل التبليغي، وفي مقدمتها التواضع والإخلاص في الخدمة، وحسن التعامل مع الزائرات، والتحلي بالصبر والحكمة في إيصال المعلومة، فضلًا عن تأكيد ضرورة التثبت من صحة المعلومات والرجوع إلى مصادرها الأصلية أو إلى الجهات المختصة عند الحاجة، وعدم نقل أي معلومة غير موثقة.

وأكدت، أنَّ البرنامج شدد كذلك على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية والفقهية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق بين المبلغات في مختلف المدارس، وحسن استثمار الوقت خلال الزيارة، بما يسهم في إنجاح العمل التبليغي والخدمي، وتقديم أفضل الخدمات لزائرات الإمام الحسين (عليه السلام) في زيارة الأربعين.

ويُعد الملتقى جزءًا من استراتيجية الشعبة في استثمار الطاقات التبليغية النسوية، عبر إعداد ملاكات مؤهلة علميًّا وسلوكيًّا، وقادرة على أداء رسالتها بكفاءة، والإسهام في إنجاح الجهد التبليغي خلال زيارة الأربعين.

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