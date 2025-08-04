  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / زيارة ويتكوف

4 أغسطس 2025 - 10:21
رمز الخبر: 1714532
كاريكاتير / زيارة ويتكوف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ زيارة ويتكوف.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha