https://ar.abna24.com/xjB6t4 أغسطس 2025 - 10:21 رمز الخبر 1714532 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / زيارة ويتكوف 4 أغسطس 2025 - 10:21 رمز الخبر: 1714532 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ زيارة ويتكوف. سمات ويتكوف اخبار ذات صله كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ كاريكاتير / نصطادكم أين ما نجدكم كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / زيف المساعدات الأمريكية كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة! كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم... كاريكاتير / كل غزة جائعة
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