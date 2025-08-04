https://ar.abna24.com/xjB6D4 أغسطس 2025 - 10:32 رمز الخبر 1714540 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / من باع سوريا؟ 4 أغسطس 2025 - 10:32 رمز الخبر: 1714540 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ من باع سوريا؟ سمات سوريا اخبار ذات صله كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ كاريكاتير / كل غزة جائعة كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم...
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