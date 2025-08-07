https://ar.abna24.com/xjBqB7 أغسطس 2025 - 16:01 رمز الخبر 1715273 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / سوريا الى أين؟ 7 أغسطس 2025 - 16:01 رمز الخبر: 1715273 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سوريا الى أين؟ سمات سوريا اخبار ذات صله كاريكاتير / كل غزة جائعة كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / زيارة ويتكوف
تعليقك