https://ar.abna24.com/xjB6z4 أغسطس 2025 - 10:28 رمز الخبر 1714537 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ 4 أغسطس 2025 - 10:28 رمز الخبر: 1714537 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ سمات ويتكوف غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / كل غزة جائعة كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم... حل الدولتين مجرد دواء لتخدير المنطقة العربية / تحليل عطوان للحرب المستقبلية بين إيران والكيان الصهيوني كاريكاتير / نصطادكم أين ما نجدكم
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