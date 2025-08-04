https://ar.abna24.com/xjB6s4 أغسطس 2025 - 10:19 رمز الخبر 1714531 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ 4 أغسطس 2025 - 10:19 رمز الخبر: 1714531 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ سمات الاعلام اخبار ذات صله كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم... كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / نصطادكم أين ما نجدكم كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ كاريكاتير / زيف المساعدات الأمريكية كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة! كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / الشركاء في حصار وقتل اهل غزة كاريكاتير / كل غزة جائعة
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