جون ميرشايمر: إيران فاقت التوقعات وواشنطن أخفقت في تحقيق نصر سريع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، أن كثيرًا من المحللين لم يتوقعوا قدرة إيران على الصمود وإظهار هذا المستوى من الفاعلية في مواجهة الضغوط العسكرية الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا يعولون على حسم المواجهة بسرعة، إلا أن تعثر هذا الهدف أدى إلى انتقال الصراع نحو حرب استنزاف كانت إيران قد استعدت لها مسبقًا.

وأشار إلى أن واشنطن وتل أبيب لم تحققا أهدافهما الأولية، فيما أسهم الموقع الاستراتيجي لإيران وقدرتها على التأثير في مسارات الطاقة والتجارة العالمية في تعزيز موقفها.

واختتم بالتأكيد أن استمرار الحرب وارتفاع تكاليفها الاقتصادية والسياسية قد يزيد الضغوط على الولايات المتحدة، ويمنح إيران هامشًا أكبر للمناورة، مؤكدًا أن الوقائع الميدانية أثبتت قدرتها على فرض كلفة كبيرة على خصومها.

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