كاريكاتير / المصادقة على خطة احتلال غزة

25 أغسطس 2025 - 18:18
رمز الخبر: 1720346
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المصادقة على خطة احتلال غزة.
سمات
غزه
الاحتلال الإسرائيلي
