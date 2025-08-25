  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / المصادقة على خطة احتلال غزة

25 أغسطس 2025 - 18:18
رمز الخبر: 1720346
كاريكاتير / المصادقة على خطة احتلال غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المصادقة على خطة احتلال غزة.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha