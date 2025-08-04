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كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة'

4 أغسطس 2025 - 10:27
رمز الخبر: 1714533
كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة'

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ 'لا يوجد تجويع في غزة'.

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