https://ar.abna24.com/xjB6v4 أغسطس 2025 - 10:27 رمز الخبر 1714533 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' 4 أغسطس 2025 - 10:27 رمز الخبر: 1714533 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ 'لا يوجد تجويع في غزة'. سمات التجويع غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم... كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / نصطادكم أين ما نجدكم كاريكاتير / كل غزة جائعة كاريكاتير / زيف المساعدات الأمريكية حل الدولتين مجرد دواء لتخدير المنطقة العربية / تحليل عطوان للحرب المستقبلية بين إيران والكيان الصهيوني
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