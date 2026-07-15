الدكتور طاهر القادري: الولاء لأهل البيت(ع) أساس الإيمان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في كلمته أمام "مؤتمر تكريم أهل بيت النبي" الذي نظمته "الجمعية المركزية لأهل السنة (في المملكة المتحدة وخارجها)" في "جامعة غوثية الإسلامية" بمدينة لوتون، حث الدكتور قادري العلماء المسلمين على التصدي للروايات المضللة والمثيرة للفرقة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالاستناد إلى أدلة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأكد أن الله عز وجل قد بيّن طهارة آل بيت النبي ومكانتهم الرفيعة، محذراً من أن بعض الأفراد يتعمدون إثارة البلبلة الفكرية بين الشباب المسلم من خلال نشر معلومات مغلوطة حول العقائد الجوهرية للدين.

ووصف الدكتور قادري ما يتمتع به أهل البيت من علم وتقوى وطهارة وأخلاق مثالية بأنها مصدر دائم للهداية للأمة الإسلامية.

وشدد على ضرورة عدم النظر إلى مأساة كربلاء من منظور سياسي أو دنيوي، بل فهمها في ضوء القرآن الكريم والتعاليم النبوية الصحيحة التي ترسخ بوضوح المكانة الفريدة وفضائل آل بيت النبي.

كما أشار إلى أن القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة تزخر بإشارات عديدة لا حصر لها إلى الفضائل الاستثنائية لأهل البيت، وحث المسلمين على استقاء الهداية من هذه المصادر الأصيلة ليتسنى لهم تقدير إرث آل بيت النبي (ص) المباركين حق قدره.

وحذر الدكتور قادري المسلمين أيضاً من السماح للمفاهيم الخاطئة أو النزاعات المذهبية أو الروايات التاريخية المشوهة بأن تزعزع إيمانهم بوجوب محبة أهل البيت وتوقيرهم، واصفاً إياهم بأنهم منارة هداية للبشرية جمعاء حتى يوم القيامة.

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