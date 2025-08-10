https://ar.abna24.com/xjBGy10 أغسطس 2025 - 13:40 رمز الخبر 1715908 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / التعاون العربي مع الصهاينة ضد غزة 10 أغسطس 2025 - 13:40 رمز الخبر: 1715908 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التعاون العربي مع الصهاينة ضد غزة. سمات غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / سوريا الى أين؟ كاريكاتير / كل غزة جائعة كاريكاتير / غزة تموت جوعا كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’
