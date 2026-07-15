آية الله عيسی قاسم: الشيعة في البحرين مهدّدين وجودياً

وفقاً لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - ابنا - نقلاً عن موقع جمعية "الوفاق"، أكد آية الله عيسى قاسم أن الحقوق السياسية وحقوق المواطنة العامة للمواطنين الشيعة في البحرين قد تعرضت لتآكل شديد - لدرجة أنه لم يكد يتبقَّ منها شيء - وأن الحرمان من هذه الحقوق قد أصبح واسع النطاق ومفرطاً.

كما صرح هذا العالم البحريني البارز أنه لا مجال للتهاون فيما يتعلق باستعادة هذه الحقوق؛ إذ يجب السعي للمطالبة بها بعزم وإصرار، ولا بد أن يأتي اليوم الذي تُرد فيه هذه الحقوق إلى أصحابها الذين يملكون حقاً مشروعاً - دينياً وقانونياً - فيها.

وشدّد آية الله الشيخ عيسى قاسم على أن مصير المذهب الشيعي في البحرين - وكذلك مصير علمائه وخطبائه وكُتّابه ومعلميه ودعاته عموماً، ومن يتولون الرد على استفسارات المواطنين بشأن عقائده وأحكامه الفقهية - يواجه تهديداً وجودياً خطيراً؛ ويشمل هذا الوضع مأساة السجناء المحتجزين كرهائن، والمحاكمات الجائرة، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وفي الختام، تساءل المرجع الديني الأبرز في البحرين قائلاً: "هل من أحد - سواء بين الشعوب أو الحكومات في أرجاء بلاد الإسلام والمسلمين - ينهى عن الظلم، ويأمر بالمعروف، أو ينتصر للحق غيرةً لله؟ يا ناصر المظلومين، أغثنا؛ فأنت أعلمُ بعبادك الظالمين والمظلومين من أي أحدٍ سواك".

................

انتهی/