https://ar.abna24.com/xjB7c4 أغسطس 2025 - 16:18 رمز الخبر 1714568 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / غزة تموت جوعا 4 أغسطس 2025 - 16:18 رمز الخبر: 1714568 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ غزة تموت جوعا. سمات غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / من باع سوريا؟ كاريكاتير / كل غزة جائعة كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب
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