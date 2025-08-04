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كاريكاتير / غزة تموت جوعا

4 أغسطس 2025 - 16:18
رمز الخبر: 1714568
كاريكاتير / غزة تموت جوعا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ غزة تموت جوعا.

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