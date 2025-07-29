https://ar.abna24.com/xjzkF29 يوليو 2025 - 10:18 رمز الخبر 1712679 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / رغم الجوع يقاوم... 29 يوليو 2025 - 10:18 رمز الخبر: 1712679 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ رغم الجوع يقاوم. سمات الجوع اخبار ذات صله كاريكاتير / نصطادكم أين ما نجدكم كاريكاتير / مظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب كاريكاتير / زيف المساعدات الأمريكية كاريكاتير / 'الإعلام الموجه' – هل يطارد السلام؟ كاريكاتير / العالم لا يسمع صوت غزة! كاريكاتير / الشركاء في حصار وقتل اهل غزة كاريكاتير / 'لا يوجد تجويع في غزة' كاريكاتير / حتى لا ننسى كاريكاتير / ‘زيارة ويتكوف إلى غزة!’ كاريكاتير / دعم اليمن لغزة ودعم العرب للكيان كاريكاتير / زيارة ويتكوف كاريكاتير / أفيخاي أدرعي مرة أخرى في سوريا كاريكاتير / أرواح الأبرياء تنطفيء كل يوم ... شكرا على تضامنكم ! كاريكاتير / من باع سوريا؟
