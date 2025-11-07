إصدار كتاب "تحديات ومواجهات" في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع) صدر حديثا كتاب "تحديات ومواجهات" وهو من تأليف الفقيد آية الله مصباح اليزدي باللغة العربية وفي لبنان.

إنّ هذا العمل يتطرق إلى مواضيع حول بعض القضايا الإسلامية، وأنّ المحتويات التي وردت في هذا العمل، تتمحور في أربعة مواضيع، وهي في الواقع تتضمن ما ألقيت في سلسلة جلسات الأسئلة والأجوبة للكاتب مع مجموعة من الطلاب والأساتذة في جامعة إيران للعلوم والتقنية.

ومن المواضيع التي تطرقت إليها هذا الكتاب هو بعض الإشارات إلى المسؤولية الكبيرة التي وضعت على عاتق رجال الدين والأكاديميين في تعزيز فهمهم للإسلام ومبادئه، والسعي نحو نشر الثقافة وتربية الجيل الجديد، ونقد وتقييم وجهات النظر المختلفة حول التعددية الدينية، وتبيين نظرة الإسلام للعلاقة المتبادلة بين الناس والحكومة، وأخيرًا، التعرف على الحقيقة ومراتب الإيمان.

وقد ترجم كتاب "تحديات ومواجهات" إلى اللغة العربية السيد علي عبد المنعم مرتضى ، وصدر بالقياس الوزيري.

