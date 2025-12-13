الشيخ زكزاكي يدين قمع الحكومة النيجيرية للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خلال مؤتمر صحفي عُقد في أبوجا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، انتقد الشيخ إبراهيم زكزاكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الحكومة لاستمرارها في قمع المتظاهرين السلميين المؤيدين للفلسطينيين. وأشار إلى أنه بعد مرور تسعة أشهر على مقتل عدد من المتظاهرين في يوم القدس، لا تزال السلطات تحتجز 24 جثة، مما يحول دون إقامة مراسم الدفن الإسلامية اللائقة.

أكد زكزاكي أن يوم القدس يُحتفل به عالميًا منذ 46 عامًا دون أي حوادث، بينما في نيجيريا، تُقابل المظاهرات السلمية بالعنف. وأشار إلى أنه خلال يوم القدس هذا العام، أطلقت القوات الحكومية النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا. وقال: "الجنود الذين قتلوا المتظاهرين كانوا من الحرس الملكي، وهم جنود يحرسون الرئيس. تمكّنا من انتشال ست جثث، لكنهم يرفضون حتى اليوم تسليمنا جثث الشهداء الـ 21 المتبقية. لقد مرّت تسعة أشهر". إضافةً إلى احتجاز جثث الشهداء، أفاد زكزاكي بأن 173 رجلاً و12 امرأة ما زالوا رهن الاعتقال في سجني سوليجا وكوجي، رغم صدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا ببراءتهم من تهم القتل الملفقة. وأدان رد الحكومة على المظاهرات السلمية، واصفًا إياه بـ"المخزي" أن يُقابل التضامن مع الشعب الفلسطيني بإطلاق النار في نيجيريا. حث زعيم الحركة الإسلامية الحكومة وقوات الأمن على إعادة توجيه جهودهم نحو مكافحة الإرهابيين المسلحين واللصوص بدلاً من استهداف المتظاهرين السلميين.