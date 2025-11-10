إصدار كتاب "معنوية التشيع" في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثا كتاب "معنوية التشيع" وهو من تأليف العلامة الطباطبائي باللغة العربية وفي لبنان، وذلك برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

يعدّ هذا العمل هو تأمل في بعض الموضوعات والقضايا الخاص الدينية في الإسلام. في بداية هذا الكتاب، تطرق الكاتب إلى موضوع معنوية التشيع، حيث أشار إلى أن جميع معنوية الشيعة تدور حول اتباع الحقيقة وتطبيقها وتقدير وتقييم الأساليب المنطقية والعلمية.

ثم اختار المؤلف في هذه الكتاب، مواضيع دينية مختلفة، وقدم عليها بعض الملاحظات بغية التعريف بالإسلام والشيعة الحقيقية.

ومن المواضيع التي تناولها هذا الكتاب بالبحث والنقاش هي: الولاية والقيادة في المجتمع، وأهداف الخلقة، وعلاقة الايمان بالغيب ودوره في المجتمع، وإمكانية تطبيق الإسلام في العالم اليوم، والشخصية الاجتماعية للمرأة، وتعدد الزوجات عند النبي (ص)، والزواج المؤقت، الخمر، وعلم الإمام، والاجتهاد والتقليد.

وفي بداية هذا العمل، كتب آية الله حسن حسن زاده الآملي مقدمة مفصلة تقريبا عن سيرة المؤلف خاصة عن شخصيته المعنوية والعلمية.

وقد ترجم كتاب "معنوية التشيع" إلى اللغة العربية شاكر محمود الأحمدي، وصدر بالحجم الوزيري.

.........

انتهى/ 278

