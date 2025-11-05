إصدار الجزء السادس من كتاب رواة البصرة عن أهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، الجزءُ السادس من كتاب "رواة البصرة ورواياتهم عن أهل البيت (عليهم السلام)".

وتولّى إصدارَ الكتاب مركزُ تراث البصرة التابع للقسم، وهو من تأليف الشيخ علي سعدون الغزي، ويأتي ضمن سلسلة (موسوعة تراث البصرة) التي تسعى إلى توثيق الإرث الفكريّ العريق للمدينة وإبراز رموزها العلمية.

ويحتوي الجزء السادس من الكتاب على دراسةٍ موسّعة لثلاثةٍ وعشرين راويًا بصريًّا، ممّن نقلوا الأحاديث عن النبي(صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، مرتّبينَ هجائيًّا، مع بحثٍ تحليليّ دقيق لسيرهم الذاتية ومكاناتهم العلمية، وما قدّموه من جهودٍ بارزةٍ في حفظ الحديث ونشره، مسلّطًا الضوء على دور البصرة المحوريّ في صيانة التراث الإسلامي.

وجاء الإصدار في أكثر من ستمئةٍ وخمسين صفحة متضمّنًا تحقيقاتٍ علميّةً معمّقة وتوثيقًا دقيقًا للروايات، مدعمًا بمصادر وشواهد رصينة تؤكّد صحّة النقل وأصالته، فضلاً عن قراءةٍ منهجيّة للروايات تعكس الجهود التي بذلها الرواة في خدمة العلوم الإسلامية عبر الأجيال.

ويمثّل هذا العمل إضافةً نوعيّة إلى المشروع المعرفي لمركز تراث البصرة، الهادف إلى إحياء الإرث التراثيّ للمدينة، وتقديمه للأجيال بأسلوبٍ أكاديميّ رصين يحافظ على الأمانة العلميّة للنصوص، ويثبت الدور الرائد لشخصياتٍ بصريّةٍ كان لها أثرٌ بارز في خدمة روايات أهل البيت(عليهم السلام).

........

انتهى/ 278