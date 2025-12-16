مبادرة تعليمية لتعزيز العلاقات مع المجتمعات المسلمة في مقاطعة مانيتوبا الكندية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت مقاطعة مانيتوبا عن خطة عمل جديدة تشمل جميع المراحل الدراسية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، تهدف إلى التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا في المدارس.

يوم الجمعة، أعلنت تريسي شميدت، وزيرة التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، عن إطلاق خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا في نظام التعليم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

وقالت شميدت في بيان صحفي: "يستحق كل طفل أن يشعر بالأمان والدعم والاندماج في مدارس مانيتوبا، بغض النظر عن دينه أو خلفيته أو هويته".

وقد وضع هذه الخطة فريق العمل المعني بمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي شُكّل في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويضم قادة مجتمعيين ومعلمين وموظفين من وزارة التعليم.