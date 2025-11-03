إزالة الستار عن كتاب "المفهوم القرآني للغدير" في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيم حفلٌ كبيرٌ في حوزة سكاردو بلوتشستان، بمناسبة إصدار كتاب "المفهوم القرآني للغدير" (غدير كتصور قرآني)، من تأليف حجة الإسلام الدكتور محمد يعقوب باشوي.

قام بترجمة الكتاب إلى الأردية، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد علي التوحيدي، ناظر حوزة سكاردو في النجف الأشرف.

ووفقًا للمؤلف، تُرجم الكتاب إلى أكثر من ثلاثين لغة، مما يعكس تأثيره الفكري العالمي وأهميته. حضر الحفل حشدٌ غفير من العلماء والأكاديميين والكتاب والقيادات الدينية من جميع أنحاء بلتستان. وقال الدكتور صابر، الأستاذ المساعد في جامعة بلتستان، إن الكتاب "فريدٌ من نوعه، وضرورةٌ فكريةٌ خالدة"، مضيفًا أن "الابتعاد عن الغدير هو ابتعادٌ عن نظام الحياة".