التأكيد على الحوار الصادق في مواجهة التحريف الإعلامي للغرب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى حجة الإسلام والمسلمين محمد رضا مرتضوي الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، وحجة الإسلام محسن نخعي، ممثل مجمع أهل البيت (ع) العالمي في لبنان، مع الشيخ حسن شريفة، أحد علماء الشيعة في هذه البلاد.

وفي هذا اللقاء تم التأكيد على أهمية الحوار الحقيقي والشفاف، خاصة في ظل التحديات الواسعة التي يقوم بها الغرب لتحريق الحقائق وقلبها حتى أنّه يصور الجلاد الصهيوني كضحية، ويعرّف الشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان بأنّهم هم المعتدون.

وصرح الحاضرون في هذا اللقاء أنّ هذه المفاهيم الخاطئة يتم ترويجها بصورة مدروسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مشروع إعلامي وثقافي يهدف إلى طمس جوهر القضية الفلسطينية وتدمير صورة من يصمد أمام العدوان ويدافع عن الكرامة والحقيقة.

وفي ختام اللقاء أكد المجتمعون قائلين إننا سنواصل الغوص في بحر الحوار حتى نصل إلى شاطئ التفاهم والتقارب؛ لأن الكلام الصادق والموقف الشجاع يعدان بداية طريق العدالة والانتصار.

