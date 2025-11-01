إصدار دراسة تفسيرية حول الشواهد القرآنية في كتاب (الخلاف) للشيخ الطوسي 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر عن المَجمَع العلميّ للقرآن الكريم في العتبة العبّاسية المقدّسة، ممثّلاً بمركز الدراسات والبحوث القرآنية، العددُ الأوّل من سلسلة (يَخشَى) بعنوان: (الشواهد القرآنية في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي -قدّس سرّه-: دراسة تفسيرية).

وتأتي هذه الدراسة بهدف تأسيس المعرفة الثقافية القرآنية، وتسليط الضوء على جهود علمائنا الأعلام في الشأن القرآني، وقراءتها بأسلوبٍ أكاديميّ معاصر يستند إلى المعايير العلمية والمنهجية المعتمدة في المؤسّسات البحثية.

وعرض الباحثُ في هذا الكتاب الشواهدَ القرآنيّة المتعلّقة بالجانب الفقهي، التي تناولها الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في كتابه (الخلاف)، لتوضيح المسائل الخلافيّة بين الإمامية الاثني عشرية وأهل المذاهب الأُخَر.

وقد تناول الكتاب القضايا الفقهية للفريقين، مع تحليلٍ موضوعيّ علميّ استند إلى الشواهد القرآنيّة والأحاديث الصحيحة المتّفق عليها بين الفريقين، دون إغفال الأفكار والمواقف العقائدية والعتبات المعرفية، وهي النقاط التي لم يتطرّق لها كثيرٌ من العلماء في هذا المجال الدقيق.

كما اعتمد الباحثُ على هذه الشواهد في منهجه، موضحاً صلة آيات الأحكام الفقهية بأعمال المكلّف العبادية والمعاملاتية، ممّا أتاح له دراسة أهداف هذه الآيات وتوضيحها للقارئ، وبهذا يهدف البحث إلى أن يكون رسالةً علميةً وفكريةً تنقل هذه المعارف عبر القنوات البحثية والفكرية للعتبة العبّاسية المقدّسة، ليحظى بشرف التبليغ لمحمدٍ وآل محمد.

