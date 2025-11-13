إصدار كتاب "عمدة الأصول" للشيخ أحمد الجرفادقاني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، كتاب (عمدة الأصول) للشيخ أحمد بن علي مختار الجرفادقاني.

وأشرفت على إصدار الكتاب وحدة التحقيق في مركز تراث كربلاء التابع للقسم.

ويقع الكتاب في 245 صفحة من القطع الوزيري، تضمن دراسة علمية متخصصة في موضوع حجية الظن وأصول الاستدلال الشرعي.

وتناول المؤلف موضوع حجية الظن بتتبع دقيق لآراء العلماء ومبانيهم الأصولية، مظهرًا مواضع الخلاف بينهم في هذا الباب، ومستخدمًا منهج الرد الجدلي المعروف بعبارة: (إن قلت، قلت)، بوصفه أداة تحليلية لتوضيح مواضع القوة والضعف في كل رأي.

وركز الكاتب على أصل المسألة عند انسداد باب العلم في زمن الغيبة، مبينًا صعوبة المكلف في الوصول إلى الحكم الواقعي عند غياب الإمام المعصوم (عليه السلام).

واستعرض جملة من المحاور المرتبطة بالبحث، كمسألة جواز العمل بالاحتياط في غياب العلم التفصيلي العقلي، ومسألة انسداد باب العلم الشرعي في زمن الغيبة، إلى جانب دراسة الأحاديث الدالة على حجية الأخبار ومناقشتها بدقة وتحليل علمي عميق، وبيّن الموانع العقلية والشرعية من التوقف أو الاعتماد على الاحتياط المطلق، مؤكدًا رفضه للترجيح بلا مرجح رفضًا قاطعًا.

واستعرض الكتاب بالدراسة والتعقيب أبرز الأدلة التي استند إليها القائلون بحجية الظن، مثل دليل الانسداد، ودليل بطلان الترجيح بلا مرجح، ودليل دفع الضرر المظنون، وقاعدة حمل اللفظ على أقرب مجازاته، مع تحليلها وتقويمها ضمن منهج نقدي رصين.

