إقامة المؤتمر الدولي الثالث حول القرآن والعلوم في نيودلهي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ من المقرر عقد المؤتمر الدولي الثالث للقرآن والعلوم في جامعة جاميا ميليا إسلاميا في نيودلهي، الهند، مطلع العام المقبل.

وتشمل محاور المؤتمر المعلنة: القرآن والعلوم الطبيعية، القرآن والعلوم الإنسانية، القرآن والعلوم الاجتماعية، القرآن والعلوم الطبية والصحية، القرآن والعلوم الهندسية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أساسيات البحث في القرآن والعلوم.

ومن المحاور الخاصة التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا الحدث: القرآن والأسرة، والقرآن وتعليم العلوم.

وقد تم تحديد المواعيد الرئيسية: آخر موعد لتقديم الملخصات هو 15 ديسمبر، وإغلاق التسجيل في 30 ديسمبر، ويجب تقديم الأوراق البحثية كاملةً بحلول 16 يناير، وسيعقد المؤتمر نفسه في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2026.

ويُعقد المؤتمر في جامعة جاميا ميليا إسلاميا في نيودلهي.

للمزيد من المعلومات، يمكن للمشاركين المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر: www.icqs.world.