إصدار كتاب بعنوان "تفسير سورة القدر"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة كتاب (تفسير سورة القدر) للمؤلف الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ عبد الرضا الهندي.

وتولى إصدار الكتاب معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع.

ويسعى المؤلف عبر هذا الكتاب إلى استكشاف عمق سورة القدر، التي تُعد لحظة من لحظات الاصطفاء الإلهي وتحمل في آياتها القليلة أسرار الخلود وعبق نفحات السماء في ليلة هي خير من ألف شهر.

وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول رئيسة تستعرض بحثًا في مكان نزول السورة، وفضل قراءتها، وأسرار ليلة القدر، وتأملات روحية في ظلالها.

ويتوفر الكتاب في كربلاء المقدسة بمنطقة بين الحرمين الشريفين، وفي النجف الأشرف بمعرض الكتاب الدائم للعتبة العباسية المقدسة ملحق شارع الرسول (صلى الله عليه وآله) قرب مكتب الشيخ الفياض، وفي مقر معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف في منطقة الحنانة بشارع البريد.

........

انتهى/ 278