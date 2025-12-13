إقامة مؤتمر علمي حول السيدة الزهراء (عليها السلام) في جامعة بابل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظّم المؤتمرَ قسمُ الشؤون الفكرية في مقام معجزة ردّ الشمس، بالتعاون مع مركز تراث الحلّة التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، وكلّية التربية الأساسية في جامعة بابل، وكلّية العلوم الإسلامية في جامعة ديالى، تحت شعار (فاطمة الزهراء نور السماوات وعين الحياة).

وقال معتَمَدُ مكتب المرجعية الدينية في بابل السيد رسول الموسوي، إن "المؤتمر تميّز بمشاركة نحو 40 بحثًا من خارج العراق، من دول: إيران واليمن ولبنان والسعودية ومصر، وكانت ذات قيمة علميّة وسنعمل مع الباحثين على توسعة هذه البحوث، بهدف طباعة كتابٍ خاص بها".

وأضاف أن "العتبتين المقدّستين تواصلان دعمهما للمجالات الفكرية والعلمية عبر المدارس الدينية وغيرها من المؤسّسات التعليمية"، لافتًا إلى أن "عقد المؤتمر في الجامعة يأتي بسبب كون الوسط الجامعي يمثّل الطبقة المثقّفة في المجتمع، ممّا يُسهم في تحقيق أهداف المؤتمر".

وقال مديرُ مركز تراث الحلّة الشيخ صادق الخويلدي: إنّ "المركز أسهم في إقامة المؤتمر وتولّى مهمّة تقييم وتقسيم البحوث وتوزيعها على محاور المؤتمر، منها محور الدراسات العقدية والقرآنية ومحور الدراسات التاريخية بالاعتماد على الجانب العلمي".

وأضاف أنّ "الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على فضائل سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء(عليها السلام)، ومناقبها ومظلوميّتها وتبيان مكانتها ومنزلتها، وترسيخها في أذهان الأجيال الصاعدة وفئة الشباب".

