إصدار دراسة نقدية جديدة حول تاريخ الغرب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، دراسة نقدية جديدة حول تاريخ كربلاء.

وحملت الدراسة عنوان "دراسة نقديَّة في تاريخ الغرب من البدايات حتى عصر النهضة"، من تأليف الدكتور شهريار زرشناس، وجاءت ضمن سلسلة "دراسات غربية" التي يُشرف على إصدارها المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وقال المشرف على المركز، السيد هاشم الميلاني، إنَّ "إصدار هذا الكتاب بدراسته النقدية يهدف الى الإسهام في سدِّ ثغرة معرفية في الدراسات الغربية، فالكتاب لا يكتفي بسرد الأحداث التاريخية للغرب منذ أصوله اليونانية، بل يُقدِّم قراءةً نقديةً معمَّقة تتجاوز الرؤية المادية والإنسانوية (الأومانيستية) التي شكَّلت جوهر السردية الغربية المهيمنة".

وأضاف أنَّ "هذا العمل يندرج ضمن جهود المركز في بناء رؤية فكرية نقدية متوازنة، تُسهم في فهم تطور الفكر الغربي وتُقارب تأثيراته في الواقع المعاصر من منظورٍ إسلاميٍّ تحليليٍّ رصين".

