إصدار العدد الخامس من مجلة (تراث الجنوب) المحكّمة

أصدر قسمُ شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة، العدد الخامس من مجلّة (تراث الجنوب) المحكّمة.

وتُعنى المجلّةُ نصف السنويّة بتوثيق ودراسة الإرث العلميّ والثقافي لجنوب العراق، لا سيّما في محافظات ذي قار والمثنى والديوانية وميسان، سعيًا لإبراز خصوصيّة هذا التراث وأثره في المشهد الحضاريّ العام.

وقد جاء هذا العدد الذي أشرف على إصداره مركزُ تراث الجنوب التابع للقسم، ليُضيف لبنةً جديدةً في صرح التوثيق والدراسة، إذ ضمّ مجموعةً من البحوث الرصينة التي تناولت موضوعات متنوّعة، توزّعت بين الدراسات التاريخيّة، والتحقيقيّة، واللغويّة، والأدبيّة، فضلًا عن بحوثٍ سلّطت الضوء على شخصياتٍ علميّة، ومراحل حضارية متّصلة بتاريخ الجنوب وإرثه العلميّ.

ومن أبرز بحوث هذا العدد (دراسة عن العلّامة الشيخ محسن محمد خنفر العفكاويّ ت1176–1270هـ) حياته وآثاره، وبحثٌ حول الشيخ علي الشرقيّ سيرته وتراثه وأدبه، وبحث في المنهج التاريخيّ للشيخ محمد طاهر السماويّ في كتابه (إبصار العين في أنصار الحسين -عليه السلام-)، ودراسة لغوية بعنوان (ظواهر دلاليّة في لهجة مدينة الديوانيّة)، وبحث بعنوان (مكتبة مشكور بن محمّد الحولاويّ في كتاب الذريعة.. دراسة ببليوغرافية)، فضلًا عن تحقيق مخطوطة (أجوبة المسائل) للشيخ عبد النبي الجزائريّ ت 1021هـ، وبحث حول منطقة المراديّة وقلعتها وما حولها، إلى جانب بحوثٍ أُخَر أغنت العدد بتنوّعها.

ويمثّل هذا الإصدار استمرارًا لرسالة المجلّة في خدمة التراث، وإبراز نتاج العلماء والمفكّرين الجنوبيّين، وصيانة ما تركوه من ذخائر معرفية، مؤكّداً حضور مجلّة تراث الجنوب المحكّمة كمنبرٍ علميّ موثوق، معتمد لأغراض الترقية العلميّة، ورافدًا مهمًّا للمكتبة الأكاديمية.

ويجدّد المركزُ دعوته للباحثين والمهتمّين بالتراث الجنوبيّ إلى التواصل والمشاركة بنتاجاتهم العلميّة، عبر بريد المجلّة الإلكتروني، خدمةً للعلم وصيانةً لتراث الجنوب الأصيل.

