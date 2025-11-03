إصدار كتاب  بعنوان "صفحات مترجمة من تاريخ النجف الأشرف" 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بمناسبة ذكرى مرور ألف عام على تأسيس حوزة النجف الأشرف (1448 هـ) (1)، أعلن مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن إصدار كتاب جديد بعنوان "صفحات مترجمة من تاريخ النجف الأشرف".

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الفعاليات العلمية والثقافية التي ينظمها المركز للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

تفاصيل الإصدار:

الكتاب: "صفحات مترجمة من تاريخ النجف الأشرف".

المحتوى: يضم الكتاب مجموعة من البحوث والمقالات التي شاركت في مسابقة النجف الأشرف للترجمة السنوية.

الناشر: مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر.

القياس: وزيري.

عدد الصفحات: 295 صفحة.

محتوى الكتاب:

يضم الكتاب ثمانية نصوص مترجمة تنشر للمرة الأولى باللغة العربية، مستلة من مصادر نادرة باللغات الفارسية والإنجليزية والفرنسية.

أبرز ما يتناوله الكتاب:

ترجمة لقاء الشيخ المحقق رسول جعفريان مع المرجع الأعلى السيد السيستاني، والحوار الفكري والعلمي الذي دار بينهما.

ترجمة لقاء الشيخ مسيح مهاجري مع المرجع الأعلى.

بحوث أكاديمية فرنسية تتناول دور النجف الثقافي والديني.

ملف وثائقي مترجم عن الإنجليزية حول مقبرة النجف ونقل الجثامين إليها، مصحوبًا بأحداث ووثائق تاريخية ذات صلة.

أهمية الإصدار:

يمثل هذا الكتاب إضافة نوعية وثروة من المعلومات غير المنشورة سابقًا، مما يسهم في توثيق صورة النجف الأشرف within الدراسات العالمية.

أماكن الحصول على الكتاب:

العراق - النجف الأشرف: مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر (009647801298008) - دار البذرة (009647802450230).

دولة الكويت: مكتبة تدوين (0096550699880).

إيران: دار العتبة الحسينية المقدسة للطباعة والنشر (00989191531130).

للطلب عبر التليغرام: https://t.me/naja_f

(1) يُحسَب تاريخ الألفية من وصول الشيخ الطوسي إلى النجف سنة 448 هـ، الذي مثّل بداية تأسيس الحوزة بشكلها المنظم.

