فيديو | المجمع العالمي لأهل البيت (ع) "فرع لبنان" يقيم دورة خاصة بالذكاء الاصطناعي للسيدات اللبنانيات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في خطوة علمية نافعة، خطا المجمع العالمي لأهل البيت (ع) "فرع لبنان"، نحو بناء تطلعات المجتمع اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وخاصة السيدات اللاتي شاركن في دورة مكثفة خاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي غدا يستولي على العقول بصورة لافتة وتهيمن على المخابرات العالمية، وبرعاية المجمع العالمي أقيمت هذه الدورة العلمية المتطورة .