إصدار كتاب "إزاحة الارتياب في طهارة أهل الكتاب"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن الهيأة العُليا لإحياء التراث في العتبة العبّاسية المقدّسة، كتاب (الارتياب في طهارة أهل الكتاب).

وأشرف على إصدار الكتاب ومراجعته مركزُ الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة، وجاء تقريرًا لأبحاث الشيخ هاشم المدرس القزويني (ت1381هـ)، وهو من تأليف السيد محمد باقر الحجّة الطباطبائي (1344-1422هـ)، وتحقيق السيد محمد حسن الرضوي.

وتعالج هذه الرسالة مسألة طهارة أهل الكتاب، وهي من المسائل التي أُثِير حولها بحثٌ طويل في الفقه الإمامي، لما تحمله من آثارٍ عمليّة، خصوصًا بعد اتّساع التعايش مع غير المسلمين.

وتأتي أهمّية هذه الرسالة من كونها تُنشر لأوّل مرّة، وتفتح أمام الباحثين نافذةً علميّةً جديدة، فضلًا عن إثرائها المكتبة الإسلامية ببحثٍ رصين في موضوعٍ طال فيه النقاش والجدل.

