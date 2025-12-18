تقرير مصور/ الأمين العام للمزارات الشيعية في العراق يزور مراقد شخصيات بارزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قام الأمين العام للمزارات الشيعية في العراق، علي صاحب جبر، بزيارة عدد من المزارات في محافظتي صلاح الدين وبغداد للاطلاع على مستوى الخدمات والبُنى التحتية. وشملت الجولة مزارات لشخصيات بارزة، منها: مرقد إبراهيم بن مالك الأشتر (رض)، مرقد السيد غريب حفيد الإمام الكاظم (ع)، مرقد الشيخ أبو منصور محمد بن أبي نصر الأُكبري (رض)، ومرقد السيد إبراهيم بن علي الهادي (ع)... وقد تركزت المناقشات على تحسين الخدمات المقدمة للزائرين وضمان بقاء المزارات مراكز روحية وخدمية نابضة بالحياة.