إصدار العدد 35 من مجلة تسليم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة وجامعة العميد العدد 35 من مجلة (تسليم) المحكمة.

وتُعد المجلة التي يصدرها مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع للقسم وبالتعاون مع الجامعة، من المجلات الفصلية المحكمة المختصة بعلوم اللغة العربية وآدابها ومعتمدة للنشر والترقيات العلمية.

وتضمن الإصدار الجديد الذي جاء بعنوان (قراءات في مقاصد الخطاب، الأصول والتحولات)، إضافة فكرة بحثية بين طيات المجلة؛ سُميت بـ (تسليم وتجلياتها) ليطلع القارئ على تشكلات الصورة وأبعاد الرؤية المنطبعة في عيون الباحثين التي صافحت المجلة في أعدادها السابقة.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة عبر مجلة (تسليم) على تقديم محتوى علمي يجمع بين الأصالة والحداثة، مستندة إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام)، لتكون منبرًا ثقافيًّا وأكاديميًّا حرًّا يرسخ القيم المعرفية، ويعزز الوحدة والتلاحم بين الباحثين العرب على اختلاف توجهاتهم الفكرية.

