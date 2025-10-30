عودة إيران إلى معرض الجزائر الدولي للكتاب بعد أعوام من الغياب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت فعاليات المعرض في 29 أكتوبر 2025 وتستمر حتى 8 نوفمبر، حيث تشارك إيران بجناح غني ومتنوّع بجهود بيت الكتاب والأدب الإيراني والملحقية الثقافية الإيرانية في الجزائر، بعد أعوام من الغياب عن هذا الحدث الثقافي البارز.

ويُعدّ معرض الجزائر الدولي للكتاب أحد أكبر الفعاليات الثقافية في إفريقيا، وأهم معرض للكتاب في منطقة المغرب العربي، إذ يشهد سنويًا إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف ولايات الجزائر بمئات الآلاف من الزوار.

وشهد حفل الافتتاح حضور الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، إلى جانب وزيرة الثقافة الجزائرية ووزير الثقافة والاتصال الموريتاني، الذي حلّ ضيف الشرف لهذه الدورة.

وتُقام النسخة الحالية تحت شعار «الكتاب.. ملتقى الثقافات»، متزامنةً مع الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة الجزائر. ويشارك في المعرض 1,254 ناشرًا من 49 دولة، من بينهم 290 ناشرًا جزائريًا، ويُعرض أكثر من 240 ألف عنوان كتاب في مختلف المجالات.

كما يتضمّن البرنامج سلسلة من الندوات والأنشطة الثقافية الجانبية، خُصّص جانب واسع منها لموضوع المقاومة الفلسطينية.

ولفت التقرير إلى أن حضور إيران في المعرض قوبل بتفاعل شعبي لافت، حيث أظهر الزوار الجزائريون تعاطفًا كبيرًا مع مواقف إيران في ظل الأحداث الأخيرة والدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا، وتوافد العديد منهم لالتقاط الصور مع العلم الإيراني تعبيرًا عن الاحترام والتقدير للشعب الإيراني.

........

انتهى/ 278