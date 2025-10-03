إصدار العدد 59 من مجلة "عطاء الشباب"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 59 من مجلة (عطاء الشباب).

وقال مدير مركز الفكر والإبداع التابع للقسم، السيد محمد الأعرجي إنَّ " المجلة تعد من المجلات الفصلية الثقافية التي تعنى بشريحة الشباب، وتسلط الضوء على أهم الأمور التي تخصهم، فهي تضم بين طياتها أبواباً عديدة، تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة، فضلا عن تناول المشكلات التي يعانون منها، وطرح الرؤى والأفكار بشكل بعيد عن المصطلحات المعقدة".

وأضاف أنَّ "هذا العدد ضم ستة وعشرين بابًا متنوعا منها: الثقافية والدينية والاجتماعية والصحية والرياضية والتنمية البشرية، وغيرها من الأبواب المختلفة التي تهم الشباب".

وأشار إلى أنَّ "المجلة تتيح مساحة لنشر ‏إبداعات الشباب ومساهماتِهم الفكرية والأدبية والفنية، وتوفر منبرًا للتعبيرِ ‏عن آرائهم ووجهات ‏نظرِهم، كما تقدم الحلول العلمية والعملية لمشكلاتهم وفق مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) وتعاليمهم".

وتستقبل مجلة (عطاء الشباب) مشاركات القراء ومساهماتهم لنشرها في المجلة، عبر البريد الإلكتروني الآتي: ataa@alkafeel.net

لقراءة العدد إلكترونيًا: اضغط هنا.

.........

انتهى/ 278



