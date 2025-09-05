آية الله رمضاني: الأربعين من أهم الأحداث التي توفر الأرضية للنمو والبلوغ والاستعداد الجماعي للظهور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شارك الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في مراسيم اختتام الدورة الثانية من الحدث الإعلامي الدولي "نحن أبناء الحسين (ع)" في مجمّع أنصار الإمام المهدي (عج) بمدينة قم المقدسة، وألقى كلمة قال فيها: أشكر جميع الإعلاميين والمشاركين الذين حضروا هذا الحدث الدولي، ونأمل أن يتزايد هذا الحدث كما ونوعا عاما بعد عام، وأن نرى مشاركة لعدد أكبر من الدول في هذا الحدث.

وأضاف آية الله رمضاني: نظرا إلى الذكرى 1500 لولادة الرسول الأعظم (ص)، يجب بذل قصارى الجهود للتعريف بشخصيته، فما إذا تعرف العالم على العدالة والكرامة من منظور الرسول الأكرم (ص)، فإن ذلك سيمهد لتحقيق العدالة والكرامة في العالم، فبناء عليه، يجب أن نبين أبعاد شخصية النبي (ص) وخاصة البعد الأخلاقي والاتجاه الإداري الأخلاقي له، الأمر الذي يعد من ضروريات العصر الراهن.

وأكد سماحته أنّ هناك علاقة وثيقة بين البعثة النبوية، والغدير، وكربلاء، والقضية المهدوية، ومما لا شك فيه فإنّ الأربعين من أهم الأحداث التي توفر الأرضية للنمو والبلوغ والاستعداد الجماعي لظهور الإمام (عج) الذي هو أمل جميع الأنبياء، بمعنى أن تحقيق القسط والعدالة هو قسم من الإرادة الإلهية، وسيتصدى الصالحون إدارة العالم.

وأشار الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) إلى ضرورة القيام بالواجب، وصرح: على كل شخص أن يؤدي واجبه بأفضل ما يمكن، فإنّه يجب ذلك على المعلم، والمربي، وأستاذ الجامعة، والمصلح الاجتماعي، وطالب المدرسة، والطلاب الجامعين، والطالب في الحوزة، والمجتهد، وكل شخص في أي مكانة كان، وصولًا إلى ذروة الهرم وهو مقام الولاية، يجب عليه أن ينتفع من الفرص بشكل صحيح، فيعد الفن والإعلام من أهم الأدوات التي لها دورا مهما في هذا الخصوص.

وأوضح سماحته حول الاستفادة من الفن: انتبهوا إلى العمل الذي قام به الرسام الشهير الفقيد فرشجيان، فإن سماحة قائد الثورة يقول: إننا خدام المنبر الحسيني وأهل البيت عليهم السلام، ونشارك في المجالس والمآتم التي تنعقد لهم، لكن عندما أشاهد اللوحات الفنية وما قام بها الفقيد فرشجيان الذي هو محب للإمام الرضا (ع)، أبكي.

وحول تعاليم إمامي الثورة حول المقاومة قال سماحته: إنّ المقاومة رد فعل طبيعي أمام الظلم والاضطهاد، والعالم اليوم هو عالم الظلم والاضطهاد، ونتيجته الفقر، وإنّ تسعين بالمئة من ثروة العالم في يد عشرة بالمئة من سكان العالم، وعشرة بالمئة من ثروة العالم في يد تسعين بالمئة من سكان العالم، كما يعاني اليوم، مليار شخص من سوء التغذية، ويقول ذلك الوزير الصهيوني: عندما يُقتل طفل في غزة، أستلذ بذلك!

وأكد أستاذ درس البحث الخارج في الحوزة العلمية في قم: إنّ للمقاومة تكلفات نفسية ومالية، فيُفقد ويُضحى أمير المؤمنين (ع)، ومالك الأشتر، وعمار بن ياسر، والإمام الحسين (ع) أيضا يخسر جميع وجوده ويفقد جميع أحبته، وما إذا ظهر الإمام الحجة (عج) فهو أيضا في بداية أمره كذلك فهناك تضحيات، فإن للمقاومة ثمنا معنويا وماديا، لكن تكلفة الاستسلام أكبر من ثمن المقاومة، فإنّ تكلفة الاستسلام هي خسارة الهوية الوطنية، والهوية الدينية، والهوية الشخصية، والهوية الإنسانية، فإنّ دفع الإنسان تكلفة المقاومة أفضل من دفعه لتكلفة الاستسلام، فإن تكلفة الاستسلام هو دمار شعب بأكمله، وهذه القضية قضية حيوية، فيجب أن يكون الأربعين وسيلة صحيحة للتفسير الصحيح للمقاومة أمام جميع الهجمات.

