بعد شيملا، تسعى السلطات الهندية إلى هدم طابقين من مسجد دهرادون

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وصلت الإجراءات ضد مسجد سانجاولي، الذي أثار جدلاً واسعاً في شيملا عاصمة ولاية هيماشال براديش، إلى مراحلها النهائية، حيث من المقرر البدء بهدم الطوابق العلوية المتبقية بعد الموافقة الرسمية على الميزانية.

وأكد مسؤولون أن الميزانية المقترحة للهدم قد حظيت بموافقة الجهة المختصة. وكانت العملية قد تأخرت لعدة أشهر بسبب الإجراءات الورقية، لكن السلطات أكدت استكمال جميع الخطوات الرسمية وبدء العمل. وكان قد تم هدم طابقين من مسجد سانجاولي سابقاً، ويجري الآن هدم الجزء العلوي المتبقي، في حين أعرب كثيرون من أبناء الجالية المسلمة عن استيائهم الشديد وشعورهم بالاستهداف.

وقال محمد لطيف، رئيس لجنة المسجد، إن الهدف هو إزالة الطوابق الثلاثة جميعها في غضون شهر من إعلان عدم قانونية المبنى.