محمود مدني: ينبغي أن يكون المسجد مركزاً للرسالة الاجتماعية إلى جانب العبادة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح مولانا سيد محمود أسد مدني، رئيس جمعية علماء الهند، بأن المسجد لا ينبغي أن يقتصر دوره على أداء الصلوات فحسب، بل إن تحويله إلى مركز فاعل للأنشطة الاجتماعية والخيرية ضرورة ملحة في عصرنا.

وقد أدلى بهذه التصريحات خلال كلمة مؤثرة ألقاها قبل صلاة الجمعة في مسجد بسم الله، بسم الله نجار، بنغالورو. وأوضح محمود مدني أنه عندما يسجد المرء لله عز وجل، ينبغي أن يسجد فرادى وجماعات، ولكن لا يتحقق النجاح الحقيقي إلا بخضوع القلب مع العقل.

وأضاف أن هذه الدنيا، وإن بدت وكأنها خُلقت لنا، إلا أنها في الحقيقة وسيلة للاستعداد للآخرة. وشدد على أهمية المسؤولية الجماعية، قائلاً إن الأمة لا تتكون من فرد واحد، بل من خلال الجهود الجماعية للأفراد. وفي هذا السياق، حدد ثلاثة مبادئ أساسية لحياة ناجحة ومزدهرة: كسب الرزق الحلال، والتربية السليمة للأطفال، والابتعاد التام عن المسكرات.