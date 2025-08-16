إقامة المؤتمر العلمي لتعاليم الأربعين الحسيني وأساليب تطوير حوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم المؤتمر العلمي لتعاليم الأربعين الحسيني وأساليب تطوير حوار الأربعين أمس الجمعة في كربلاء المقدسة.

ويعد هذا المؤتمر الذي أقيم برعاية المجمع العالمي لأهل البيت (ع) هو اليوم الثالث ضمن المؤتمر الدولي لـ "الأربعين الحسيني؛ الكرامة، والعدالة والمسؤولية العالمية"، وقد شارك فيه شخصيات من الناطقين باللغة الأردية من مختلف أرجاء العالم في فندق كربلاء الدولي.

وحضر هذا المؤتمر شخصيات مثل رجل الدين البارز من باكستان والأمين العام لحزب مجلس وحدة المسلمين في هذا البلد حجة الإسلام والمسلمين سناتور راجا ناصر، فضلا عن علماء ونخب وناشطين من دول باكستان والهند وإنجلترا وأمريكا وعدد من الدول الأخرى.

وقد أبدى الناشطون الدينيون في هذه المؤتمر وجهات نظرهم حول تعاليم الأربعين وأساليب تطوير حوار الأربعين، كما ألقى الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله رمضاني كلمة بالمناسبة.

