رجل دين شيعي: غزة بحاجة ماسة إلى تضامن إنساني عالمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد حجة الإسلام العلامة سيد ساجد علي نقوي أن الشعب الفلسطيني اليوم في أمسّ الحاجة إلى التضامن الإنساني العالمي. وأوضح أنهم من جهة يعانون من قمع ووحشية الكيان الصهيوني المحتل، ومن جهة أخرى يواجهون ظروفًا قاسية وعصيبة في ظل برد قارس.

وشدد على أنه من أجل بقاء الإنسانية، بات من الضروري وقف التحالف الوحشي بين الإمبريالية والصهيونية وسلوكهما القمعي، إذ لا تزال هذه القوى تشكل أكبر عقبة أمام حقوق الإنسان والسلام والعدالة في جميع أنحاء العالم.

وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، أشار إلى أن شعوب لبنان وسوريا والسودان وكشمير، بالإضافة إلى مجتمعات الروهينغيا في شتى أنحاء العالم، تنتظر أيضًا التضامن الإنساني.

وقال إن عقودًا من القمع في هذه المناطق تُشكل علامة استفهام خطيرة على ضمير المجتمع الدولي. أكد العلامة ساجد علي نقوي أن المبادئ الأساسية للتضامن الإنساني هي العدل والمساواة والسلام. إلا أنه أعرب عن أسفه لأن التضامن الإنساني اليوم يواجه أكبر تهديد من أنظمة جائرة واستغلالية من صنع الإنسان نفسه. فالتضامن العالمي الحقيقي لا غنى عنه في ظل نظام عادل.