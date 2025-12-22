نجم بوليوود: يجب على رئيس وزراء ولاية بيهار الاعتذار دون قيد أو شرط للمرأة المسلمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يواجه رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، انتقادات متواصلة على خلفية "جدل الحجاب" الدائر. فقد أثارت حادثة نزع الحجاب قسرًا عن وجه طبيبة مسلمة ردود فعل اجتماعية وسياسية غاضبة، كما أضرت بصورته في الوسط الفني. وقد أدان العديد من السياسيين والشخصيات العامة هذا الفعل بشدة، بمن فيهم الشاعر والكاتب الشهير جاويد أختر.

عبّر جاويد أختار عن موقفه من قضية الحجاب عبر منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا). وأبدى استياءه الشديد من تصرفات رئيس الوزراء نيتيش كومار، فكتب: "حتى من يعرفونني معرفة سطحية يدركون معارضتي لممارسة الحجاب، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنني أؤيد ما فعله نيتيش كومار بالطبيبة المسلمة. إنني أدينه بشدة". وأضاف: "على نيتيش كومار أن يعتذر لهذه المرأة دون قيد أو شرط".

في وقت سابق، علّقت الممثلة زايرا وسيم على الحادثة في برنامج "إكس"، قائلةً: "كرامة المرأة وحيائها ليسا شيئًا يُستهان به، خاصةً في الأماكن العامة. بصفتي امرأة مسلمة، كان من المُثير للغضب للغاية رؤية امرأة أخرى تُنزع حجابها بهذه السهولة، وبابتسامة أيضًا. لا تُعطي السلطة لأحد الحق في انتهاك خصوصية الآخرين. يجب على نيتيش كومار أن يُقدّم اعتذارًا صريحًا لهذه المرأة".

يُذكر أن الحادثة وقعت قبل أيام في باتنا، عاصمة ولاية بيهار، أثناء توزيع خطابات التعيين على أطباء "أيوش" المُعيّنين حديثًا. عندما وصلت طبيبة مسلمة ترتدي الحجاب لاستلام خطاب تعيينها، أشار رئيس الوزراء إلى الحجاب الذي يُغطي وجهها وسألها: "ما هذا؟" ثم قام بنفسه بنزع الحجاب. أثار هذا التصرف غضبًا واسعًا في جميع أنحاء الولاية وخارجها.