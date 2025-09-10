تعيين "آية الله رمضاني" أميناً عاماً للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) لولاية جديدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قائد الثورة الاسلامية الايرانية أن سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قراراً بتعيين "آية الله رضا رمضاني" أميناً عاماً للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) لولاية جديدة.

وقد رفع "آية الله محمد حسن أختري"، رئيس الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، رسالة إلى قائد الثورة تضمّنت نتائج تصويت المجلس الأعلى بشأن المرشحين لمنصب الأمانة العامة، ونظراً لحصول آية الله رمضاني على أعلى نسبة من الأصوات، أصدر قائد الثورة الاسلامية الايرانية قراراً بإعادة تعيينه في هذا المنصب.

