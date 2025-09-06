انعقاد مراسيم اختتام الدورة الثانية من الحدث الإعلامي الدولي "نحن أبناء الحسين (ع)"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انعقدت مراسيم اختتام الدورة الثانية من الحدث الإعلامي الدولي "نحن أبناء الحسين (ع)"، وذلك لتعزيز ودعم الأعمال الفنية والإعلامية في الأربعين بطابع دولي، وفضلا عن عرض ودراسة حضور مختلف الجنسيات والثقافات والأديان خلال الأربعين في مجمّع أنصار الإمام المهدي (عج) في مدينة قم.

وقد تكريم الفائزين في هذا الحدث الدولي من خلال تقديم لوحات تقديرية وهدايا لهم.

وأعلنت أمانة الحدث الدولي الثاني للإعلام "نحن أبناء الحسين (ع)"، أنّه تم إرسال أكثر من 2500 عمل من 9 دول حول العالم إلى هذه الأمانة، وفضلا عن أعمال الفنانين من جمهورية إيران الإسلامية، أرسلت أيضا أعمال فنية من دول العراق، والبحرين، وإندونيسيا، وأفغانستان، وباكستان، والهند، وتركيا، وأذربيجان إلى المهرجان.

وأقيم هذا الحدث الإعلامي في عامه الثاني بغية توثيق المظاهر الملحيمة العالمية للأربعين الحسينية في أقسام الصورة (الاحترافية، والمحمولة، والصور المجمعة)، والفيديو (التقارير، والأفلام الوثائقية، ومقاطع الفيديو) والذكاء الاصطناعي (الصورة والفيديو).

وأمّا القسم الخاص بهذه المناسبة جاء تحت شعار "عالم في أحضان الحسين (ع)"، حيث سجل هذا القسم مشاركة زائرين من مختلف أرجاء العالم وهم يحملون أعلام بلادهم في مشاية الأربعين.

.............

انتهى/ 278