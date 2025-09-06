  1. الرئيسية
أصغري:

6 سبتمبر 2025 - 19:47
رمز الخبر: 1724200
في الحدث الإعلامي الثاني لـ"نحن أبناء الحسين (ع)" شهدنا نموا نسبته ثلاثة ونصف ضعف في الأعمال وتنوع الدول

قال أمين الحدث الإعلامي نحن أبناء الحسين (ع): هذا العام وفي الدورة الثانية من هذا الحدث، استلمنا ألفين وخمسمائة عمل من 9 دول حول العالم، حيث شهدنا نموا بنسبة ثلاثة ونصف ضعف في الأعمال وتنوع الدول، وبعد إيران، كانت أكثر الأعمال من العراق.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال أمين الحدث الإعلامي الدولي لـ"نحن أبناء الحسين (ع)" في مراسيم اختتام الدورة الثانية لهذا الحدث والذي انعقد في مجمّع أنصار الإمام المهدي (عج) بمدينة قم المقدسة: إنّ هذا المجلس والمحفل الذي انعقد اليوم هو بمناسبة اختتام الدورة الثانية للحدث الإعلامي نحن أبناء الحسين.

وأضاف حميد أصغري: هذا العام أنهينا الدورة الثانية من هذا الحدث، وقد استلمنا في العام الماضي أعمال لفنانين ومصورين وناشطين في الأربعين من 6 دول، وبلغ عدد الأعمال التي وصلت إلينا حوالي 700 عمل، لكن هذا العام وفي دورتها الثانية من هذا الحدث، استقبلنا ألفين وخمسمائة عمل من 9 دول، الأمر الذي يعكس نموا نسبته ثلاثة ونصف ضعف في الأعمال وتنوع الدول، وبعد إيران، كانت أكثر الأعمال من العراق.

وأضاف: وبعد انتهاء موعد الحدث، وصلت إلينا أيضا ألف عمل آخر، لكن لم يكن لدينا الوقت لتسجيل هذه الأعمال بسبب انتهاء الموعد، وهذا يكشف عن اهتمام المصورين والفنانين بالحدث.

وفي الختام قال أصغري: من اليوم فصاعدا ينطلق الحدث الإعلامي الثالث نحن أبناء الحسين، وسيتم الإعلان عن الدعوة في الوقت المناسب، وستقوم الأمانة بمهمتها في هذا الخصوص.
