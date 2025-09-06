مشاهدة الأربعين في الأجواء الدولية تساهم في تحقيق الحضارة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مسؤول الدورة الثانية للحدث الإعلامي الدولي "نحن أبناء الحسين (ع)": كلما سعينا وساعدنا حتى يتم المزيد من مشاهدة زيارة الأربعين الحسيني وأحداثها في الأجواء الدولية فإننا ساعدنا في تحقيق الحضارة الإسلامية.

وتابع حسن صدرائي عارف: إننا نرى أنّ هناك محاولة واضحة لمقاطعة الأربعين، وأفضل عمل لكسر هذه المقاطعة الإعلامية هي استخدام الإطار الإعلامي، وبناء عليه تم اختيار مختلف أقسام أحداث نحن أبناء الحسين (ع) نظرا إلى هذه الرؤية، كما تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاختيار هذه الأقسام.

وأضاف مدير ومسؤول وكالة أبنا: بمساعدة زملائنا في وكالة أبنا، أحيينا اثني عشر لغة في هذه الوكالة، وشهدنا نموا بلغ أربعة عشر ضعفا في وسائل التواصل الاجتماعي لوكالة أبنا، وهناك أيضا نمو ملحوظ شاهدناه في إنتاج المحتوى.

وفي الختام قال: إننا في أتم الاستعداد لإقامة الدورة الثالثة للحدث الإعلامي الدولي "نحن أبناء الحسين (ع)"، وذلك بمشاركة مؤسسات ثقافية ودولية وعلى نطاق أوسع من قبل.

.............